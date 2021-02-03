03 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.511 0.00 EURO 8,6520 -0.18
USD 7,1790 -0.32 ALTIN 425,080 -0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Resmen değişti! Cezası 11 bin lira...

03 Şubat 2021 Çarşamba - 9:09 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 9:09

81 ilde uygulanacak karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gramaj hilesi, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alındı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.


Tüm Türkiye'yi ilgilendiren karar. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölüme, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” bendi eklendi.Böylece, gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek.
 

ETİKETLER

gramaj hile ceza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.