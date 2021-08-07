Resmen değişti! 'Boş kadro" şartı aranmayacak...

Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığınca 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabiplerin, özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

