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Resmen değişti! 'Boş kadro" şartı aranmayacak...

AA |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:56 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 14:56

Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığınca 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabiplerin, özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.


 Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe  girdi. Buna göre, özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla  izin verilebilecek hususlara ilişkin maddede yapılan düzenleme ile 60 yaşını  dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler özel  hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek.
 
 Ayrıca bu kapsamda çalışan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12'nci  maddesine uygun olmak kaydıyla planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda  daha çalışabilecek. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama  kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilecek.
 
 Emekli olan tabipler aynı şekilde çalışmaya devam edecek
 
 Bu kapsamda, çalışan ve kadrosuzluk nedeniyle emekli olan tabipler de  aynı şekilde çalışmayı sürdürebilecek. Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta  çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam edecek. Öte yandan "Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları  hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de aynı şekilde  düzenlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
  

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