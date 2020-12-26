26 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.426 0.00 EURO 9,2440 0.01
USD 7,5890 0.36 ALTIN 458,590 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Resmen değişti! Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu...

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 12:40 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 12:40

Bilirkişilere ödenecek yeni ücretler açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485 lira bilirkişi ücreti ödenecek.


Bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların  ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği "2021 Yılı Bilirkişi Asgari  Ücret Tarifesi" Resmi Gazete yayımlandı. Tarifeye göre, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında  görülen işler ile sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde  görülen dava ve işler için 240 lira verilecek. Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400, aile, iş  ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 320, asliye ticaret ile  fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485, idare ve  vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400 lira ödenecek.
 
Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza  hakimliklerinde görülen işler için 240, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava  ve işler için 400, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485, bölge  adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 510, Yargıtay ve  Danıştayda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 640 lira  bilirkişi ücreti verilecek. Tarife, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.
 

ETİKETLER

bilirkişi resmi gazete yeni fiyat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.