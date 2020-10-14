Resmen değişti! Artık 185 gün...

Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile sınır kaldırıldı. Artık 185 gün sınırı olmayacak. Yurt dışında ikamet edip Türkiye'ye giriş yapan ancak yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tekrar çıkamayanların, yurt dışına gidip taşıtlarıyla ülkeye dönmek istediklerinde karşılaştıkları "süre koşulu"na çözüm getirildi. Düzenlemede ayrıca, boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç, doğal gaz ürünlerinde özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmayacak miktarda da değişikliğe gidildi. Söz konusu miktar yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

Resmi Gazete 'de yayınlanan düzenleme ile sınır kaldırıldı. "4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, yurt dışından Türkiye'ye gelen ancak Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan seyahat kısıtlamaları ya da bu süreci kendileri veya yakınlarının tedavisi gibi sebeplerle Türkiye'de geçirme zorunluluğu yüzünden tekrar çıkamayanların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunması amaçlandı. Söz konusu sürecin ardından yurt dışına çıkıp tekrar taşıtlarıyla Türkiye'ye girmek isteyenlerin, giriş yapmak istedikleri tarihten geriye doğru 365 gün içinde en az 185 gün yurt dışında olma koşulu bulunuyor ancak salgın sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle bu koşulun sağlanamaması söz konusu olabiliyor. Karara eklenen geçici maddeyle Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Kovid-19 salgını nedeniyle çıkamayanların, çıkış yapıp 31 Aralık 2021'e kadar taşıtlarıyla tekrar girişlerinde, geriye doğru 365 gün içinde en az 185 gün yurt dışında bulunma koşulu aranmayacak.

Askeri projelerde kullanılan eşyalarda gümrük süreci kısaltıldı

Düzenlemeyle ayrıca Türkiye'de milli savunma ve iç güvenlik amaçlarıyla ilgili kurumların ya da onlar adına proje yürüten vakıf ve müesseselerin gümrük vergilerinden muaf olarak getirdikleri eşyaya ilişkin ithalat işlemlerinde aranan detaylı eşya listesi kaldırıldı ve ihtiyaç sahibi makamdan alınan, eşyanın proje/sözleşme kapsamında olduğunu bildiren tevsik edici belgenin yeterli olması yönünde düzenleme yapıldı.Askeri projeler yürütülürken gümrük işlemleri sırasında karşılaşılan, sunulan eşya listesinde eşyanın ve ticari tanımının eşleştirilmesi veya listede güncelleme yapılması gerektiğinde yeniden başvuru sürecine girilmesi gibi zaman alıcı durumlar ortadan kaldırıldı ve gümrük süreci hızlandırıldı.Düzenlemede ayrıca, boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç, doğal gaz ürünlerinde özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmayacak miktarda da değişikliğe gidildi. Söz konusu miktar yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

Hava yolu şirketlerine yönelik düzenleme

Halihazırda ticari kullanıma mahsus hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilmesi mümkün bulunuyor.Kararda yapılan değişiklikle, finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında hava yolu şirketlerince gümrük vergilerinden muaf olarak geçici ithal edilen hava taşıtlarının da söz konusu rejime tabi tutulmadan önce seferde olması, anılan rejime tabi tutulur tutulmaz seferlere başlayabilmesini teminen, hava taşıtlarının diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi kılınmasına yönelik düzenleme yapıldı.Finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında hava yolu şirketlerince gümrük vergilerinden muaf olarak uzun süreli geçici ithal edilen uçaklar, izin süresi sonunda serbest dolaşıma sokuluyor. Atıl kalmamaları ve hava yolu şirketlerine ekonomik katkılarının devamlılığının sağlanması bakımından yüksek maliyetli söz konusu taşıtların yurt içinde veya yurt dışına kısa veya uzun süreli kiralanabilmesi ihtiyacı doğuyor. Bu kapsamda ticari kullanıma mahsus hava taşıtlarının, izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilmesine yönelik düzenleme gerçekleştirildi.

Öte yandan, hava taşıma işletmelerine ve hava aracı bakım kuruluşlarına sağlanan işletme ve donatım malzemelerine ilişkin gümrük vergi muafiyetinden, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen hava aracı üretim, hava aracı tasarım ve onaylı tedarikçi kuruluşların da faydalanması yönünde düzenleme yapıldı.

Yapılan bu değişikliğin Türkiye'yi bölgesinde lider hava aracı bakım merkezi haline getirme hedefine ve hava aracı üretim sektörünün ivmelenmesine katkıda bulunması öngörülüyor. Düzenlemeyle son kullanıcı olan hava taşıma işletmelerinin muaf oldukları gümrük vergisinin yetkili tedarikçi kuruluşlar üzerinden dolaylı olarak yansımasının önüne geçilecek. Böylece, yerli ve yabancı kuruluşların ihtiyacı olan parçaların tedarikinin Türkiye'de sağlanarak pazardan hak edilen payın alınabilmesine imkan sağlanacak. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.