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Resmen değişti! 81 ilde uygulanacak, 54 bin 555 lira cezası var...

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 13:03 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 13:16

Ülke genelinde geçerli olacak, resmen değişti! Artık bunu yapan yandı. En az 54 bin 555 lira ceza kesilecek. Anında harekete geçilecek. Eğer 3 yıl içinde ikinci kez yapılırsa o zaman direk savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Kesilen ilk cezanın üst sınırı ise 545 bin 550 lira olacak. Cezalar her yıl yeniden düzenlenerek artacak. Para cezaları, yıllık gayrisafi gelir üzerinden hesaplanacak. Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, bundan  sonra yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek.  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit  ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelikle, gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik  yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi  tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek.
 
Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve  ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu  olacak.
 
Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata  uygunluğunun doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılacak. Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde kanunda  belirlenen idari yaptırımlar uygulanacak.
 
İdari para cezasının hesaplanması
 
Kanunda öngörülen idari para cezaları, yıllık gayrisafi gelir  üzerinden hesaplanacak.
 
Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası miktarı, işletmecinin  fiilden bir önceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün  olmazsa fiil tarihine en yakın mali yılın sonunda kaydedilen yıllık gayrisafi  gelirleri üzerinden belirlenecek.
 
Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem  işletmecileri tarafından işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az  olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin  yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.
 
İkinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç  duyurusunda bulunulacak
 
Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az  olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık  gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek.
 
Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç  duyurusunda bulunulacak.
 
Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya ürün arz eden gıda veya  yem işletmecileri tarafından bu suçların işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin  555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi  gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası uygulanacak.
 
Fiilin 3 yıl içinde tekrarlaması durumunda, 109 bin 110 liradan az  olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla kuruluşun yıllık gayrisafi  gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verilecek.
 
Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması halinde, 218 bin 220 liradan  az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi  gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezasına hükmedilecek.
 
Tekerrür halinde Kabahatler Kanununu hükümleri geçerli olacak
 
Ürünün izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda  veya yem işletmecileri tarafından bu suçun işlenmesi halinde 5 bin 455 liradan az  olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi  gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası uygulanacak. Tekerrür halinde  Kabahatler Kanununu hükümleri geçerli olacak.
 
İdari para cezalarına karşı dava açılması tekerrür hükümlerinin  uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.
 
Gayrisafi gelirin yüzde 1'i hesaplandığında elde edilen miktarın,  belirlenen alt sınırların altında kalması halinde, kanunda belirlenen alt sınır,  üst sınırların üzerinde kalması halinde üst sınırda belirlenen miktar idari para  cezası olarak uygulanacak.
 
İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başında  yeniden değerleme oranında artırılacak.
 
Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıtlı faaliyetin  bulunmaması gibi nedenlerle gayrisafi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari  para cezası fiil için belirlenen alt sınır üzerinden uygulanacak.
 

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