Resmen değişti, 60 puana düşürüldü!

Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme yapıldı. Personel alımında 70 puan şartı 60'a düşürüldü. TBMM Başkanlığı personel alım yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişiklikte, yazılı sınav notu 70'ten 60'a düşürüldü. Ayrıca, milli saraylarda, bakım, onarım ve restorasyon işlerinde çalıştırılacakların sınavsız alınması uygulaması sona erdirildi. Meclis yeni yönetmelikle personel alımı ilanına çıktı 298 kişi işe alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Değişiklik kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yapılan değişiklik ile 657 sayılı Kanununda geçici personel ibaresi kaldırıldı. “memur, sözleşmeli ve geçici personel” ibaresi “memur ve sözleşmeli personel” şeklinde değiştirildi. TBMM 'ye personel alımında gerek kurumun yapacağı yazılı sınav gerekse de yazılı sınavın yapılmaması halinde esas alınacak KPSS puanı 70 olarak belirlenmişti. Yapılan düzenlemeyle hem yazılı hem de yazılı uygulanmaması halinde esas alınacak KPSS puanında, 70 barajı notu 60'a düşürüldü.

Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işlerinde, zanaatkarın yazılı sınav uygulanmaksızın işe alınmasına imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Dolaysıyla, bakım, onarım ve restorasyon işlerinde çalıştırılacak zanaatkar da yazılı sınavla alınacak.

298 PERSONEL ALINACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacak.

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacak.Başvurular 12 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 25 Ağustos 2020 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecek.