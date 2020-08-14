Resmen değişti: 5 yıla düşürüldü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde, değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre, "teftiş Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl müfettiş olarak çalışanlar arasından atama yapılır." şeklindeki şart " Başkanlığa; Teftiş Kurulunda, Başbakanlık veya Bakanlıklarda müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az beş yıl müfettiş olarak çalışmış olanlar arasından atama yapılır." olarak değiştirildi.
Bu düzenleme, müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az beş yıl müfettiş olarak çalışmış olan birinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanabileceği anlamına geliyor.