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Resmen değişti: 5 yıla düşürüldü...

14 Ağustos 2020 Cuma - 11:40 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 12:06

Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlı'ğına yapılacak atamalarda 10 yıl olan kıdem şartı 5 yıla düşürdü...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde, değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre, "teftiş Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl müfettiş olarak çalışanlar arasından atama yapılır." şeklindeki şart " Başkanlığa; Teftiş Kurulunda, Başbakanlık veya Bakanlıklarda müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az beş yıl müfettiş olarak çalışmış olanlar arasından atama yapılır." olarak değiştirildi.
 
Bu düzenleme, müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az beş yıl müfettiş olarak çalışmış olan birinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanabileceği anlamına geliyor.
 
 

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