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Resmen değişti! 5 güne indirildi ve 70 puan...

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 15:59 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 15:59

Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yapılan değişiklik duyuruldu. Yapılan düzenleme ile 70 puan şartı açıklandı. Adalet Bakanlığı sınav, atama ve nakil yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı sınavlarıyla ilgili işlemleri yapmakla görevli Adalet Komisyonunun görevlerinin bir kısmını veya tamamını yerine getirmek üzere Bakanlık merkezinde sınav kurulları oluşturulacak. Değişiklikle ayrıca sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yapılan itiraz süresi, 10 günden 5 güne indirildi.


 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları, hakim adayları,  icra müdür ve yardımcıları, icra katipleri ve adalet uzmanları ile ceza infaz  kurumları ve tutukevleri kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç, Adalet  Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa devlet  memuru olarak atanacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan  memurların nakillerinde uygulanacak yönetmeliğin bazı maddelerinde değişikliğe  gidildi.
 
 Buna göre, zabit katibi, cezaevi katibi, daktilograf kadrolarına  bilişim teknolojileri mezunları da diğer genel şartları taşımaları koşuluyla  atanabilecek.  Aşçı kadrosuna atanabilmek için ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu  olma şartında değişiklik yapıldı. Adalet Bakanlığında aşçı kadrosuna atanmak için  ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu  olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup halk eğitim müdürlükleri ile  diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen, Milli Eğitim  Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık  sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak gerekecek.
 
Merkezi sınava girip en az 70 puan alanlar arasından ilk defa atanacak  personelden, zabıt katibi, mübaşir, infaz ve koruma memuru ile cezaevi katibi  kadroları için seçim yapılırken, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya  meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik  hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat  uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına öncelik  tanınacak.
 
Sınav Kurulu oluşturulabilecek
 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yapılan merkezi sınava  girip en az 70 puan alanlar arasından atamaları Adalet Komisyonunca teklif  edilecek memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı sınavlarıyla ilgili  işlemler yine Adalet Komisyonlarınca gerçekleştirilecek. Ancak Adalet  Komisyonunun görevlerinin bir kısmını veya tamamını yerine getirmek üzere  Bakanlıkça, Bakanlık merkezinde sınav kurulları oluşturulabilecek.
 
Sınav kurulu, ilgisine göre Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü veya  Bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcıları veya daire  başkanlarından birinin başkanlığında, hakim sınıfından iki üyenin katılımıyla  toplam üç üyeden oluşacak. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenecek. Gerektiğinde  aynı usulle birden fazla sınav kurulu teşkil edilebilecek.
 
Atama yapılacak kadronun teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi  halinde, sınav kuruluna konusunda uzman ilave iki üye görevlendirilebilecek.  Adalet komisyonları ile sınav kurulunun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü  dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldıkları  sınavlarda görev alamayacak. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye  görevlendirilecek.Yönetmelik değişikliği ile daha önce gazete ilanıyla da yapılan sınav  duyuruları, Bakanlık veya bağlı kuruluş internet sitesinde ilan edilecek, sadece  Adalet Komisyonu başkanlıklarından temin edilebilen sınav başvuru formları da  internet sitesinden alınabilecek. Asılmak suretiyle duyurulan sınav sonuçları da  artık Bakanlık internet sitesinden ilan edilecek.
 
 Değişiklikle ayrıca sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yapılan  itiraz süresi, 10 günden 5 güne indirildi. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış  personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun gerçekleştirildiği tarihte  yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanacak. 
 

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