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Resmen değişti! 5 bin lira sınırı geldi...

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 15:14 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 15:14

81 ilde on binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınır 5 bin lira olarak belirlendi... E-Belgeler, temmuz itibarıyla "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu" ile "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu" bildirimlerine dahil edilmeyecek.


Bildirimlere dahil edilecek belgelerin belirlenmesi bakımından, söz  konusu bir aylık dönemdeki alım satım tutarları toplamına ilişkin 5 bin lira  tutarındaki haddin tespitinde, elektronik ve kağıt ortamda düzenlenen belgeler  birlikte değerlendirilecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra no: 396) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği,  Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bu yılın temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren, bir aylık  dönemde bir kişi veya kurumla gerçekleştirilen ve belirli bir haddi aşan mal ve  hizmet alım satımlarına dair e-Fatura, e-Arşiv Fatura niteliğindeki e-Belgeler,  Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecek.
 
Bildirimlere dahil edilecek belgelerin belirlenmesi bakımından, söz  konusu bir aylık dönemdeki alım satım tutarları toplamına ilişkin 5 bin lira  tutarındaki haddin tespitinde, elektronik ve kağıt ortamda düzenlenen belgeler  birlikte değerlendirilecek.  Haddin aşılması halinde elektronik olarak düzenlenen veya alınan  belgeler değil, sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil  edilecek. Böylece ilgili mükelleflerin zaman içinde e-Belge uygulamalarına  tamamen dahil olması teşvik edilecek.
 
Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve satışları  belirlenen haddin altında kalan veya bu alış satışları elektronik belge olarak  düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba veya Form Bs bildirimlerini  sadece "Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır." kutucuğunu  işaretleyerek verecek.Tebliğ, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
 

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