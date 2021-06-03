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Resmen değişti! 2 bin liraya yükseltildi

AA |  03 Haziran 2021 Perşembe - 10:30 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 10:30

1.000 lira olarak uygulanıyordu. Değişiklik yapılarak 2 bin liraya yükseltildi. İndirim detayı dikkat çekti. Gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında finansman gider kısıtlaması uygulanan tutarlara ilişkin yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabilmesine ilişkin düzenlemeye gidildi.


Flaş değişiklik kararı! Resmen duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına  Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında finansman gider  kısıtlaması uygulanan tutarlara ilişkin yüklenilen KDV indirim konusu olabilecek.
 
Tebliğle, 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul  yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının taşınmaz satışlarında,  ilgili yönetmelik gereği yetki belgesi aranmaksızın özel matrah şekli  uygulamasından yararlanmaları yönünde düzenleme de yapıldı.
 
Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin sınır 1000 liradan 2 bin liraya  yükseltildi.
 
Böylece tevkifata tabi işlem bedelinin KDV dahil 2 bin liranın altında  olması halinde tevkifat uygulanmaması sağlandı.
 
Tebliğle, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem  türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların tamamı için iade talebinde  bulunması zorunluluğuna son verilerek, bazıları için iade hakkını kullanmalarına  imkan getirildi.
 
  
 

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KDV İndirim 2 bin
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