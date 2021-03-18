Resmen değişti! 12 ay şartı kaldırıldı...

Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklik ile 12 ay şartı kaldırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, lüzum görmesi halinde, polis okulundan mezun olan öğrencilere tam teşekküllü sağlık raporu aldırabilecek. Ayrıca öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporlarının memuriyete giriş raporu olarak kabul edilebilmesi için üzerinden 12 ay geçmemesi şartı kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Şartları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile polis adayı öğrenci hakkında düzenlenmiş herhangi bir rapor bulunsa dahi, sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde, öğrenci tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilecek. Alınacak raporları tam teşekküllü hastanelerce verilecek. Öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporlarının memuriyete giriş raporu olarak kabul edilebilmesi için üzerinden 12 ay geçmemesi şartı aranıyordu. Bu 12 aylık şart kaldırıldı. Daha önceki düzenlemede, okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde (...) A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanların, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacağı belirtilmişti. Bu uygulama değiştirildi. Yeni uygulmaya göre sağlık komisyonu tarafından haklarında "öğrenciliğe devam eder" kararı verilenler emniyet hizmetleri sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.

Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının devlet memurluğuna ilk girişlerinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve daire başkanlığına gönderilir. Bu raporlar, tam teşekküllü hastaneler tarafından, 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre düzenlenir.”