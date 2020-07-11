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Resmen akın ettiler! Görüntüler bugün çekildi...
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, haftasonu nedeniyle ciddi yoğunluk yaşanıyor. Denize giren, güneşlenen ve sahil bandında yürüyüş yapanların büyük kısmı sosyal mesafe ve maske kuralına uymuyor.
Corona virüs kısıtlamalarının kaldırılması ve yeni normal hayatın başlamasının ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor.