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Resmen açıklandı ve yasak! 2 yıl boyunca verilmeyecek
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren karar resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler yapıldı, 2 yıl boyunca yenisi verilmeyecek. Alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlerin, bu fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde, tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek. Bu kişilere, 2 yıl süreyle söz konusu belgenin yenisi verilemeyecek.
Tarım arazilerinin hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanımı tespit edildiğinde hapis ve para cezası verilecek. Taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin işleme tabi tutulması ve piyasaya arz edilmesi yasak olacak. Aynı zamanda tütün mamülü ile alkol üretim ve satışı ile ilgili de yeni düzenlemeler yapıldı. İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiren gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, tarım arazilerinin hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanımına hapis ve para cezası verilmesini, bu arazilerdeki izinsiz yapıların yıkılması, tütün ve alkollü içkilerin satışı, özel ormanlar ve şeker piyasasına yönelik yeni düzenlemeler içeriyor.