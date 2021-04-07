Renault ticarilerini yeniliyor!

Renault, yeni bir etkinlikte yeni hafif ticari araç stratejisini tanıttı. Etkinlikte tanıtılan modellerden tamamen yeni Express Van , 4.39 m uzunluk, 1.91 m yüklenebilir taban alanı ve 716 mm genişliğinde sürgülü yan kapıya sahip. Kullanışlı boyutlarıyla benzinli versiyonu ile maksimum 780 kg ve dizel versiyonu ile ise 650 kg yük taşıma kapasitesi sunuyor. Tamamen yenilenen Express Van'ın kokpitinde ise 48 litrelik kokpit saklama alanı bulunuyor.

Güvenlik ön planda



Araçta, sürüş güvenliğini ve sürücünün görüş kabiliyetini önemli ölçüde artıran bir dizi yeni sürüş desteği sunuluyor. Arka Görüş Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Römork Denge Sistemi, Hız Sabitleyici, Yokuş Kalkış Desteği, Yol Tutuş Desteği gibi yardımcılar, tamamen yeni Express Van ile gelen güvenlik sistemleri olarak öne çıkıyor. Tamamen yeni Express Van Avrupa'da, 6 ileri manuel şanzıman ile kombinlenmiş, 1.3 litre TCe 100 beygir benzinli motorun yanı sıra, 1.5 Blue dCi 75 beygir ve 95 beygir dizel motorlar seçeneklerini tüketicilerle buluşturacak.



Yeni Kangoo Van



Tamamen yeni Kangoo Van, orta gövde sütunu çıkarılarak önceki modelin iki katı olan 1.446 mm genişliğindeki açıklıkla pazardaki en geniş sağ yan giriş açıklığını sunuyor. Şehir içi yollarda ekstra kullanışlı olan “Open Sesame by Renault” olarak bilinen bu en son yenilik, yükün yan taraftan yüklenip boşaltılmasını sağlayarak dar park alanlarında arka kapağın açılmasıyla ilgili sınırlamaların önüne geçiyor. 7 vitesli EDC otomatik şanzıman ve 6 vitesli düz şanzımanlı model, 1.3 TCE (100 ve 130 beygir) benzinli motor ve 1.5 Blue dCi (75, 95 ve 115 beygir) dizel motorla donatıldı. 2022’nin başında E-TECH versiyon da planlanıyor.



Renault Trafic Combi ve Spaceclass



Renault, yolcu taşıma araçlarını 2 modelle tanıtıyor. Tamamen yeni Renault Trafic, çok sayıda yolcu için Combi ya da VIP müşterileri taşımak için SpaceClass’ı sunuyor. Combi ve SpaceClass ile Tamamen Yeni Renault Trafic, yeni 8” dokunmatik ekran ve indüksiyonlu akıllı telefon şarj cihazıyla bünyesinde daha fazla teknoloji barındırıyor.