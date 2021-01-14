Renault Sport Cars ve Alpine birleşiyor

Alpine Cars, Renault Spor t Cars ve Renault Sport Racing'in mevcut faaliyetleri, Alpine markası altında tek bir oluşum olarak birleşecek. Alpine, Renault Grubu ve Renault Nissan Mitsubishi (RNB) İttifakı’nın yeteneklerinin gücünü arkasına alacak. Hedef ise motor sporları yatırımları da dahil olmak üzere 2025 yılına kadar kâr eden bir şirket haline gelmek.

Alpine’in %100 elektrikli garajı

Yeni organizasyonel yapı, Renault Grubu ve RNB İttifakı ile sinerji yaratılması ve seçilen ortaklarla iş birliği, Alpine’nin ürün planını desteklemede birer araç olacak:.

Alpine iş birimini geliştirmenin bir parçası olarak, Renault Grubu ve Lotus Grubu, elektrikli spor otomobilin ortak geliştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi iş birliği alanını incelemek için bir mutabakat sözleşmesi (MoU) imzaladı. Alpine ve Lotus ekipleri, hem Fransa hem de Birleşik Krallık 'taki ilgili kurumların kaynaklarını, uzmanlığını ve tesislerini kullanarak elektrikli spor otomobilinin ortak mühendisliği, tasarımı ve geliştirilmesi için kapsamlı bir fizibilite çalışması yürütecek.

Mobilite marka kuruldu

Öte yandan grubun kurduğu Mobilite markası Renault Grubu’nun karbon nötr ve döngüsel ekonomiden değer yaratma hedefi doğrultusunda yeni ihtiyaçlara cevap vererek sürdürülebilir enerji ekosistemlerini teşvik edecek. Mobilize, Renault Grubu’nun mobilite, enerji ve veri ile ilgili çözümlerini bir çatı altında birleştirirken, RCI Bank & Service’den güç alacak. Mobilize, yolcu ve yük transferi için tüketicilerin, şirketlerin ve belediyelerin dönüşen ihtiyaçlarına yönelik esnek mobilite hizmetleri sunacak. EZ-1 prototipi, Mobilize markasının sembolik bir aracı olarak tanıtıldı.EZ-1 yenilikçi bir şekilde ticarileştirilecek: Kullanıcılar yalnızca sürüş süresine ya da mesafeye göre ödeme yapacak. 2,3 metre uzunluğundaki mimari modeli, aracın minimum ayak izine sahip olduğu anlamına geliyor. Yukarıdan aşağıya doğru uzanan cam kapılar, yolculara görüş açısı yüksek bir şehir manzarası sunuyor.