Renault Grubu pandemide büyüdü!

Renault markası 2021'in ilk çeyreğinde 42.951 adet elektrikli ve hibrit araç sattı. İkinci çeyrekten itibaren Renault, üç yeni E-TECH hibrit ve plug-in hibrit araç modelini piyasaya sürecek.

Pandeminin etkisinin sürdüğü bir dönemde Groupe Renault, 2021'in ilk çeyreğinde, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla %1,1 artışla 665 038 adet araç satışı gerçekleştirdi. Renault markası, 2021'in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,3 artışla 433 662 adet araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa binek araç pazarında, elektrikli ve elektrik destekli Renault modelleri, araç tescillerinin %23'ünü oluşturdu.

Dacia ve Lada markaları



Dacia markası, Yeni Sandero'nun lansmanı ve Duster'ın yüksek satış performansıyla 121 231 adet satış gerçekleştirdi (%+10,2). Şimdiden verilen ön sipariş sayısına bakıldığında, %100 elektrikli Yeni Dacia Spring başarı vadediyor. Lada markası, Rusya yerli pazarında, Granta ve Vesta modellerinin desteği ve NIVA Travel modelinin satışa sunulmasıyla 90 472 adet ile iyi bir performans sergiledi (%+5,4).