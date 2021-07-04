Renault Grubu 10 yeni elektrikli araç üretme kararı aldı

Renault Grubu CEO’su Luca de Meo elektrikli araç stratejisi ile bilgileri paylaştı.Grup 2025 yılına kadar 7 tanesi Renault olmak üzere 10 yeni elektrikli aracı pazara sunarak elektrikli araç platformlarından yararlanacak. Renault 5, bataryadan elektrikli güç-aktarma sistemlerine ve montajına kadar Renault ElectriCity tarafından Kuzey Fransa’da yeni CMF-B EV platformu ile üretilecek.Grup ayrıca şu an için 4ever olarak adlandırılan ve ölümsüz bir klasik olması öngörülen bir başka ikonik yıldıza hayat verecek. Renault Grubu ayrıca tamamen elektrikli C – segmentine de yeni MéganE ile güçlü bir hamle yapacak. Ayrıca Ocak ayında tanıtılan Alpine’in “rüya garajı” 2024’ten itibaren gerçek oluyor.



Çevrecilik ön planda



Renault, 2025 yılında yüzde 65’in üzerinde elektrikli ve elektrik destekli araç ve 2030’da yüzde 90’a varan elektrikli araç ile Avrupa pazarının en çevreci ürün gamını sunmayı hedefliyor. rup, elektrikli araç platformları alanındaki 10 yıllık deneyimiyle CMF-EV ve CMF-BEV platformlarını da geliştiriyor. C ve D segmentine yönelik CMF-EV platformu, gelişmiş bir sürüş keyfi sunuyor. Bu platform, 2025 yılına kadar İttifak düzeyinde 700 bin adedi temsil edecek.

CMF-EV, düşük enerji tüketimi ile 580 km’ye kadar WLTP menzili sunuyor. Yeni endüstriyel ekosistem, 2024’ün sonuna kadar 700 yeni istihdam yaratacak. Renault Grubu, AESC Envision ve Verkor ile birlikte 2030 yılına kadar Fransa’da 4 bin 500 yeni istihdam yaratacak.