Renault'dan 2021 yenilikleri geliyor

Renault markası 2020'deki 98 bin 900 satış adedi ile binek otomobil liderliğini 21’inci yılında da korudu. Bu yıl yeni araçlar yolda.

Yıl sonu itibarıyla 98 bin 900 adet satış ve 16,2 pazar payı elde eden Renault toplam pazarda ise 101 bin 534 satışla yüzde 13,1 pay aldı.Geride bırakılan 2020 yılında Türkiye’nin en çok satılan ilk 3 otomobil inden 2’si de Renault modelleri oldu. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yerli modellerden Clio HB 2’nci, Megane Sedan ise 3’üncü sırada yer aldı. Clio HB, 2020 yılında kaydettiği 46 bin 192 satış rakamı ile B HB segmentinin açık ara lideri oldu. Söz konusu segmentte satılan her iki araçtan biri yüzde 49,22 segment payı ile Clio HB oldu. Megane Sedan, 39 bin 917 satış adedi ile C Sedan segmentinde 2’nci sırada yer aldı.

Türkiye’de en çok satan SUV: Duster

Dacia markası ise 30 bin 800 satış adedi ve yüzde 4 pazar payı ile 2020 yılını, toplam pazarda 8’inci sırada tamamladı. Yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin en çok satan SUV’si olan Duster, 17 bin 402 adetlik satış gerçekleştirdi. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş şunları kaydetti:

"Görünen o ki bir süre daha pandemi koşulları altında yaşamaya devam edeceğiz, 2021’de de belirsizliği en iyi yöneten ve dönüşen tüketici davranışlarına en hızlı adapte olabilen markalar rekabette avantaj sağlayacak. Segmentinin açık ara en çok tercih edileni yerli üretim Clio HB ve makyajlı kasasıyla satışa sunacağımız yerli üretim Megane Sedan’a ek olarak Yeni Captur, makyajlı ve makyajlı Koleos gibi modellerimizle gelecek sene de iddialıyız."

Yeni B sedan geliyor