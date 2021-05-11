Renault aksesuarlarını Türk'ler tasarlayacak!

Renault Grubu, Türkiye’deki Satış Sonrası Mühendislik operasyonlarına 2018 yılı itibarıyla ağırlık vermeye başladı. Bu amaçla, Oyak Renault çatısı altında bulunan Global iş Hizmetleri Direktörlüğü bünyesinde, başta Mühendislik, Satınalma ve Pazarlama olmak üzere satış sonrası ekibi kuruluyor. Birinci etap işe alım operasyonlarını tamamlayan Satış Sonrası ekibi, projelerin iş transferi süreçlerini tamamladı. Renault Grubu’nun otomobil projeleri ile eş zamanlı olarak aksesuar geliştirme çalışmalarını da Türkiye’den yürütecek olan mühendislik ekibi aynı zamanda, Fransa’daki Merkez Satış Sonrası Mühendislik ekibiyle beraber inovasyon çalışmalarına da imza atacak.

Yerli aksesuarcılar için önemli



Renault Grubu Satış Sonrasından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, “Grubumuzun otomobil projelerine yönelik satış sonrası aksesuarlarını, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde kurulan Satış Sonrası Hizmetler ekibimizin Fransa’daki mühendislik ekipleriyle ortaklaşa geliştirecek olması Türkiye pazarına ve Grubun en verimli tesislerinden Oyak Renault’ya olan güvenin bir göstergesidir. Yeni organizasyonumuzla global ölçekte aksesuar ürünleri satınalma operasyonları da artık büyümekte olan Türk satınalma ekibinin katkıları ile yönetilecek. Bu gelişme, otomobil ve aksesuar dünyasında çalışan Türk tedarikçilerimizin uluslararası pazarlara açılmasında önemli bir fırsat olacaktır” dedi.