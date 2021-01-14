Renault 2025’e kadar planını yaptı

Renault 5 yıllık stratejik planını açıkladı. 2025 yılına kadar 14 ana model piyasaya sürecek olan Renault, bunların 7’sini tamamen elektrikli, diğer 7 aracı ise C ve D segmentinde üretecek.

Renault Grubu, markasının önümüzdeki 5 yıl ve sonrası için stratejilerini açıkladı. “Nouvelle Vague” adını verdiği yeni dönemde Renault , teknoloji, hizmet ve temiz enerji markasına dönüşerek otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor. Renault Grubu CEO ’su Luca De Meo: “Renault olarak dalgalardaki kırılmaları kabulleniyor ve kendi ‘Yeni Dalga’mızı yaratıyor, otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getiriyoruz. Electro Pole projesi ile elektrikli araç liderliğini güçlendiren, hidrojene yatırım yapan, 2025 yılına kadar Avrupa ’nın en çevreci ürün gamına ulaşmayı hedefleyen bir enerji markasına dönüşeceğiz”dedi.

Servis hizmetleri markası

2022’de Renault, yeni bilgi-eğlence sistemi My Link’i tanıtacak. Marka böylece, Google servislerini pazardaki ana ürünlerine getiren ilk otomotiv üreticisi olmayı planlıyor. Her geçen gün daha akıllı hale gelen Renault modelleri, değerini ve ömrünü zamanla daha da artıracak. Ayrıca Flins’teki fabrikasında tüketim döngüsünü kırmaya ve araçların ömrünün sonuna kadar değer üretmeye çalışacak. ‘Re-Factory’ adlı tesis, yılda 100 binden fazla ikinci el aracı yenileyecek. Dizel motorlu hafif ticari araçları biyogazlı ve saf elektrikli araçlara dönüştürecek.

C segmenti önemli

Renault ürün çeşitliliği de hem elektrikli hem de segmentasyon anlamında yeniliklere sahne olacak. 2025 yılına kadar 14 ana model piyasaya sürecek olan Renault, bunların 7’sini tamamen elektrikli, diğer 7 aracı ise C ve D segmentinde üretecek. Marka ürün gamındaki yeni konumlandırmalarıyla B segmentindeki liderliğini korurken, C-segmentinde tekrar başa oynamayı hedefliyor. 2025’e kadar üst segmentlerdeki satışların toplam satışların %45’ini oluşturması planlanıyor.

Renault 5 prototipi