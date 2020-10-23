Corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alan ilk ilaç remdesivir oldu. Mayıs ayında acil durum kullanımı alan ilacın durumu ağır hastalarda kullanılması tavsiye ediliyor. Remdesivir nedir? Remdesivir ne için kullanılır? Remdesivir ilacı koronavirüs ölümlerini engelliyor mu?

Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç remdesivirin corona virüs tedavisinde kullanılmasına FDA resmi onayı verdi. Böylece remdesivir corona virüs tedavisi için FDA’dan onay alan ilk ilaç oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Remdesivir ABD'de onaylanmış ilk ve tek corona virüs tedavisi” ifadesine yer verildi. FDA'dan yapılan açıklamada ilacın hastaneye yatırılmış Covid-19 hastalarında güvenle kullanılabileceği aktarıldı. İlaç 12 yaşından büyük ve en az 40 kilogram ağırlığındaki hastalar için onaylandı. Remdesivir nedir? FDA onaylı ilk koronavirüs ilaçı Remdesivir ne için kullanılır, virüsten ölümleri engelliyor mu?

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

Gilead tarafından üretilen ilaç, virüsün hücrelerin içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor.

Remdesivir ilacı SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş olduğu için Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

REMDESİVİR İLACI KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNİ ENGELLİYOR MU?

Remdesivir kullanımını için hastaneye yatırılma ihtiyacının ön koşul olduğu belirtildi. FDA mayıs ayında remdesivir ilacına acil durum müdahale izni vermişti. Aslen Ebola ve Hepatit C için üretilen remdesivir, virüs genlerine müdahale ederek yeniden üremesini engelliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 ülkede 11 bin hastanın verileri üzerine yaptığı araştırmaya göre ilaç corona virüste ölümleri engelleyemiyor.

REMDESİVİR CORONA TEDAVİSİNDE NET BİR ETKİ SAĞLIYOR

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı anti-viral ilacın Covid-19 tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi. Beş gün önce tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir diğer araştırma ise ilacın işe yaramadığını bulmuştu.

Çin'de yürütülen deneyin verilerinden yola çıkarak yayımlanan makalede, Vuhan'daki kapsamlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle doktorların bir süre sonra hasta bulamadığı ve deneyin yarım kaldığı da aktarılıyordu.

Ancak Fauci'ye göre ABD'de yapılan bir başka araştırmada ilacın olumlu etkileri görüldü. Remdesivir'in üreticisi Gilead Sciences adlı şirketin, ilacın ilk hedeflerine ulaştığını açıklamasından sonra konuşan Fauci, ilacın koronavirüsü engellediğini söyledi.

Fauci "Veriler Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor" dedi ve bunun "bir ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtladığını" söyledi. Fauci'nin başkanlığını yaptığı enstitünün sonuçların bir özetini yakında yayımlaması bekleniyor.

‘’ÜLKELER ERİŞİM SORUNUNU AŞMAK İÇİN MEKANİZMALAR ÜRETMELİ’’

Amerikan Sağlık Bakanı Alex Azar “Başkan Trump, Amerikalıların Covid-19’a karşı ilk izinli ilaca erişimini garanti altına almak adına harika bir anlaşma yaptı” dese de, dünyanın geri kalanı aynı fikirde değil. Liverpool Üniversitesi’nden Dr. Andrew Hill, sözgelimi Avrupa için şu an remdesivir almanın mümkün olmadığını söyleyerek “Bunun bir aşı olduğunu düşünün” dedi. Hill, mevcut aşı çalışmalarının olumlu sonuç vermesi halinde ülkelerin erişim sorununu aşmak için mekanizmalar üretmesi gerektiğini söyledi.