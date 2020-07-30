30 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2080 -0.37
USD 6,9840 0.15 ALTIN 438,600 -0.91
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rektör ve öğrencisi ortak olup yeni nesil bitki tesisi kurdu

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 12:40 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 12:40

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ile yüksek lisans öğrencisi Mert Kalaycı, topraksız tarımı özendirmek amacıyla ortak şirket kurup akıllı bahçe oluşturdu.


Geleştirdikleri yerli led aydınlatmalarla bitki yetiştiren rektör ve  öğrencisi, yeni nesil bahçede gerekli besinlerin dışında herhangi bir ilaç  kullanmıyor.
 
Aynı zamanda üniversitenin elektrik ve elektronik mühendisliğinde  öğretim üyesi olan Prof. Dr. Aşkar, 2017'de, aynı bölümde eğitim gören yüksek  lisans öğrencisi Mert Kalaycı'nın "bahçelerde topraksız bitki yetiştirme" konulu  tezinin danışmanlığını üstlendi.
 
Geçen sürede topraksız tarımda led aydınlatma sistemlerini kullanarak  bitki üretmeyi planlayan ikilinin çalışmaları, geliştirdikleri yazılımlar  sayesinde olumlu sonuç verdi.
 
Aşkar ve Kalaycı, bir süre sonra yüksek teknolojiler anlamına gelen  "Upper Teknologies'den" esinlenerek  "UpTechlabs" ismini verdikleri Ar-Ge  şirketini kurdu.
 
Şirketi bir yıl sonra İzmir Tekeli Organize Bölgesi (İTOB) Ticaret  Merkezine taşıyan ikili, 2018 yılında TÜBİTAK'tan 150 bin lira hibe desteği aldı. 
 
Prof. Dr. Aşkar, geçen yıl rektör olarak atanmasına rağmen şirketteki  çalışmalarına ara vermedi. Topraksız tarımda led ışıklarını kullanarak 30'a yakın  ürün yetiştiren rektör ve öğrencisi, geliştirdikleri sistemle TÜBİTAK'tan bu yıl  570 bin lira hibe kredisi aldı.
 
Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, AA muhabirine, yeni şeyler geliştirmenin  kendisine heyecan verdiğini, öğrencilerine de örnek olabilmek için böyle bir  çalışmaya girdiğini söyledi.
 
Akıllı bahçe projesinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten  Aşkar, "Daha az su kullanarak topraksız tarım sistemini hazırladık. Bunun için  güneş ışığı yerine led ışıklardan oluşan yeni bir sistem geliştirdik. Bitkilerin  büyüme sürecine bağlı olarak hangi ışık renklerinin ne şiddette ve ne kadar süre  ile gerekli olduğunu uzun bir süre çalıştık. Bitkiler için gerekli besinlerin  dışında zirai ilaç kullanmadık. Artık bitkilerimizi tümüyle kontrollü bir şekilde  büyütebiliyoruz." dedi.
 
Aşkar, geliştirdikleri sistemle evlerin depoları ya da garajda bile  normal şartlara göre daha hızlı ve hiçbir kimyasal madde kullanmadan büyüyebilen  sebze ve meyveler yetiştirebileceğini ifade etti.
 
"Verimi 3 kat artırdık"
Mert Kalaycı ise hocasıyla yaklaşık 4 yıldır Ar-Ge çalışmaları  yürüttüklerini ifade etti.
 
Sistem sayesinde normale göre yüzde 95 daha az su kullandıklarını  belirten Kalaycı, şunları kaydetti:
"Geliştirdiğimiz led aydınlatmayla normale göre verimi 3 kat artırdık.  Topraksız tarımda, suya ihtiyacı olan elementler ekliyoruz. Led ile beraber daha  az enerji harcanarak bitkiye fotosentez adına gerekli olan ışık dalga boylarında  istediğimiz şiddette verebiliyoruz. Bir bitki normal bir yerde 8 ya da 10 saat  güneşlenme zamanına sahipken biz bunu led ile istediğimiz kadar artırabiliyoruz.  Bitkinin çok daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlıyoruz. Sistemimiz için  tamamen yerli sensörler, ekipmanlar ve yazılımlar geliştirdik. Bunlar otomatik  çalışıyor. Sistemimizi akıllı telefon ve tablet yardımıyla uzaktan kontrol ve  takip edilebiliyoruz."
 
Şimdiye kadar 34 farklı led aydınlatma çeşidinin tasarımını  yaptıklarını kaydeden Kalaycı, tarlada 1,5 ayda büyüyen marulun bu sistemde 22  günde yetiştiğini dile getirdi.
 
Kalaycı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz yeni nesil bitki üretim tesislerinin daha da yaygınlaşmasını  istiyoruz. Mesela şehirde, metroda, yer altında kullanılmayan galerilerde, 12 ay  boyunca hiçbir zirai ilaç kullanmadan verimli üretim yapmayı hedefliyoruz. Biz  şimdilik 3 katlı tasarladık. 10 metrekare odada bile bu yöntemle yaklaşık 350  bitki üretilebilir. Amacımız bu tip tesisleri Türkiye'de yaygınlaştırarak  sonrasında ihracatını yapmak. Hedefimiz ise Kuzey Avrupa pazarı. Bu çalışmayı da  rektör hocamın azmi ve desteğiyle başardık. Laboratuvarda onu bir rektör gibi  değil de sanki sınıf arkadaşı gibi gördüm."
 

ETİKETLER

Rektör öğrenci yeni nesil bitki tesisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.