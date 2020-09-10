Rektör sosyal medya hesabından duyurdu! Şok eden mesajlar...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, ismi kullanılarak açılan sahte hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı uyarısında bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendi adıyla açılmış bir hesaptan dolandırıcılık yapıldığını duyurdu.

Pr. Dr. Özlenen Özkan adını kullanarak öğrencilere mesajlar gönderen hesap kullanıcısının yaptığı yazışmaların ekran görüntülerini yayınlayan Özkan, “Bana ait olmayan bu hesaptan dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yasal işlemler başlatılmıştır. Lütfen itibar etmeyin!” notunu paylaştı.

120 TL İÇİN ONAY İSTİYOR

Rektör Özkan’ın resmi hesabından yayınladığı yazışmalarda, sahte kullanıcının temas kurduğu kişilerden telefon numaralarını istediği ve 120 lira tutarındaki bir ödemeye onay almaya çalıştığı görülüyor. Özkan’ın adını taşıyan sahte hesaptan yapılan yazışmalarda şu ifadeler yer alıyor: “Tamam şimdi evet yaz 5523’e hazırla. Hazır olunca hazır de. Hazır mı? Efsun orda mısın? Canım sana son gelen mesaja evet yaz gönder. 120 TL reklam mesajıdır. 50 kuruştan fazla kesmez, keserse bana aittir. Canım sadece sana son gelen mesaja evet yaz gönder bitiyor. Hızlı olman lazım.”

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