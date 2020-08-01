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Rekor kırarak Türkiye'ye ulaştı!

AA |  01 Ağustos 2020 Cumartesi - 18:24 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 18:24

Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Konsorsiyumu üyeleri Azerbaycan'ın ADY Container, Kazakistan'ın KTZ Express, Gürcistan GR Logistics ve Türkiye'nin Pacific Eurasia Logistics şirketlerinin iş birliğinde 20 Temmuz'da Çin'den hareket eden 1056 metrelik "dev tren" varış istasyonu olan İzmit'e geldi.


En önemli kesimini BTK Demiryolu Hattı'nın oluşturduğu, Demir İpek  Yolu olarak da adlandırılan Orta Koridor üzerinden yola çıkan 5'inci blok tren,  Gürcistan/Ahılkelek-Köseköy/İzmit parkurunu 70 saat yerine gümrük işlemleri dahil  52 saatte tamamlayarak eski rekorunu yineledi.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  bugün saat 09.00'da İzmit'in Köseköy istasyonuna ulaşan blok tren, ağırlıklı  olarak elektronik malzeme ve maske gibi tıbbi malzemeler taşıyor.
 
50 konteynerden oluşan, 1992 ton ağırlığındaki tren, 1056 metre  uzunluğuyla BTK Demiryolu Hattı'ndan geçen en uzun ithalat treni olma özelliğine  sahip bulunuyor.
 
Trende,  Almanya ve İtalya varışlı 4 adet konteyner de yer alıyor.
 
50'şer adet 40 feet konteynerden oluşan 6. ve 7. blok konteyner  trenler de Gürcistan ve Kazakistan'dan Türkiye'ye hareket etti.
 
Rekor tekrarlandı
Dev tren, 30 Temmuz'da Gürcistan/Ahılkelek'ten saat 09.00'da hareket  ederek Kars'a ulaştı. Gürcistan/Ahılkelek-Köseköy/İzmit parkurunu 70 saat yerine  gümrük işlemleri dahil 52 saatte tamamlayan tren böylece eski rekorunu  tekrarladı.
 
Çin ile İzmit arasında nakliye süresi 10 güne düşecek
BTK ve Orta Koridor üzerinden Çin (Xi'an)-Türkiye (İzmit-Köseköy)  güzergahında seyredecek trenler, yakın zamanda seferlerini ortalama 10 günde  tamamlayacak. Haftada iki kez olmak üzere yılda 100 blok tren, takip eden yılda  ise yıllık 200 blok tren işletilecek.
 
Çin, nakliyatın yüzde 30'unu Orta Koridor'a kaydırmayı planlıyor
Çin, Rusya üzerinden Avrupa'ya yönelik demir yolu yük taşımacılığının  yüzde 30'unu Orta Koridor'a kaydırmayı planlıyor. Böylece kuzey hat olarak  belirtilen Çin-Rusya (Sibirya)- Belarus üzerinden Avrupa'ya gerçekleştirilen ve  yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımacılık faaliyetinin ilk etapta yılda 1000,  daha sonra ise 1500 seferinin Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
 
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, BTK ve Orta Koridor'un daha aktif  hale gelmesi için bölge ülkeleriyle iş birliğini sürdürürken, Ticaret Bakanlığı  Gümrükler Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek gümrük işlemleri de  "basitleştirilmiş usul" kapsamında gerçekleştiriliyor, gümrük işlemleri tren  başına 10-15 dakikaya düşürülüyor.
 
BTK Demiryolu Hattı'nda yapılan taşımalarda, güzergah üzerindeki  ülkelerle anlaşmalara gidilerek piyasa koşullarına uygun ortak tarifelerin  uygulaması da sağlanıyor.
 
Hız rekoru 12 günle kırıldı
Bu arada, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Konsorsiyumu tarafından  Xi'an'den yola çıkarak Köseköy istasyonuna ulaşan üçüncü tren 2 parkurda hız  rekoru kırmıştı.
 
Tren, Khorgoz (Çin) geçiş noktasında, Khorgoz-Kazakistan (Altınkol)  sınırını geçtikten sonra İzmit Köseköy İstasyonu'na 12 günde ulaşmıştı.
 
Konteynerlerin Bakü Limanı'ndan Azerbaycan'daki Beyuk-Kesik  İstasyonu'na kadar taşınması 24 saat yerine 14 saatte gerçekleşirken, tren  Türkiye parkurunu 70 saat yerine 50 saatte aşmıştı. Böylece yük taşımacılığında  ortalama 28 kilometre olan ticari hız 42 kilometreye çıktı.
 
Çin'den Türkiye'ye yola çıkacak 6'ncı tren de Marmaray'dan geçerek  İstanbul-Halkalı üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.
 

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Trans-Hazar çin tren ipek yolu
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