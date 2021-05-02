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Reklamın böylesi!

02 Mayıs 2021 Pazar - 17:24 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 17:24

Tolga Akış, sevgilisi Zeynep Bastık’ın klibinde kullandığı aracı satışa çıkardı. Siteye yüklediği araç fotoğraflarında sevgilisinin olduğu kareleri de kullanan Akış, Bastık hayranlarının tepkisini çekti.


Zeynep Bastık’ın sevgilisi Tolga Akış, sevgilisinin klibinde kullandığı aracını satışa çıkardı. Sosyal medyadan Bastık’ın olduğu görüntüleri kullanan Akış, "Efsane G kasa satılık be sonunda... Arabanın elimdeki tek adam akıllı görseli kliplerden. Reklamı en pahalı yapılan ilan bu şu an. Şarkısı var, klibi var" dedi.
 
Akış, notunda sevgilisine de şöyle seslendi: "Aşkım sen de kusura bakma. Aracı satınca sana bir hediye gelir, en sevdiğin çikolata."
 
 
1 milyar 720 milyon TL’ye satılığa çıkardığı aracın bu açıklama yazısını görenler ise "Yok artık, bu kadar da olmaz. Resmen sevgilisini kullanmış" diye yorumlar yaptı.

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