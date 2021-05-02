Reklamın böylesi!

Zeynep Bastık’ın sevgilisi Tolga Akış, sevgilisinin klibinde kullandığı aracını satışa çıkardı. Sosyal medyadan Bastık’ın olduğu görüntüleri kullanan Akış, "Efsane G kasa satılık be sonunda... Arabanın elimdeki tek adam akıllı görseli kliplerden. Reklamı en pahalı yapılan ilan bu şu an. Şarkısı var, klibi var" dedi.

Akış, notunda sevgilisine de şöyle seslendi: "Aşkım sen de kusura bakma. Aracı satınca sana bir hediye gelir, en sevdiğin çikolata."

1 milyar 720 milyon TL’ye satılığa çıkardığı aracın bu açıklama yazısını görenler ise "Yok artık, bu kadar da olmaz. Resmen sevgilisini kullanmış" diye yorumlar yaptı.