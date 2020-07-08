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Reklamdan aldığı ücret dudak uçuklattı

Reklamdan aldığı ücret dudak uçuklattı En son  ‘Benim Tatlı Yalanım’ dizisinde 'Nejat' karakteriyle karşımıza çıkan Furkan Palalı, İstanbul'da kamera karşısına geçti reklamdan servet kazandı.
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