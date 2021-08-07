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Reklam iddiası Zeynep Beşerler'i kızdırdı: Sen ruhu kirlenmiş bir varlıksın
Orman yangınlarına kayıtsız kalmayan Zeynep Beşerler, Bodrum Mazı'nın Armutçuk köyündeki hayvanlar için bir kamyon dolusu saman yolladı. Bunu sosyal medyadan paylaşan Beşerler, bir takipçisinin "Her şeyi gördüm, bir tır samanın önünde poz vereni görmedim. Saman kraliçesi sosyetemsi canlı" yorumuna kayıtsız kalamadı.
Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınları için ünlüler de seferber oldu. Bazıları yangınların olduğu yerlerde söndürme çalışmalarına katılırken bazıları da yardım topladı. Bu isimlerden biri de Zeynep Beşerler oldu.