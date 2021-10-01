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Rekabet Kurumundan Türk Telekom kararı

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 23:04 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 23:04

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin (Türk Telekom) toptan sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna ve bu durumu kötüye kullanmadığına karar verildi.


Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un toptan  sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu ve perakende  sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone  kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellediği, bu davranışları ile  4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine 28 Şubat 2019  tarihli yürütülen soruşturma tamamlandı.
 
Rekabet Kurulunca dün dosyanın müzakeresi sonucunda, Türk Telekom'un  toptan sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında hakim durumda  olduğuna oybirliğiyle, Türk Telekom'un 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında  hakim durumunu kötüye kullanmadığına ve bu nedenle teşebbüse aynı Kanun'un 16.  maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına oyçokluğuyla  karar verildi.

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