Rekabet Kurumundan Türk Telekom kararı

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin (Türk Telekom) toptan sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna ve bu durumu kötüye kullanmadığına karar verildi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu ve perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellediği, bu davranışları ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine 28 Şubat 2019 tarihli yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dün dosyanın müzakeresi sonucunda, Türk Telekom'un toptan sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna oybirliğiyle, Türk Telekom'un 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında hakim durumunu kötüye kullanmadığına ve bu nedenle teşebbüse aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına oyçokluğuyla karar verildi.