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Rekabet Kurumu'ndan buğday unu sektöründeki 34 teşebbüse para cezası

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 22:57 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 23:01

Rekabet Kurumu, buğday unu pazarında faaliyet gösteren 34 teşebbüse idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.


Rekabet Kurumun'un internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul,  buğday unu pazarında faaliyet gösteren 46 teşebbüsün ihalelerde danışıklı teklif  vermek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin  tespitine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
 
Soruşturma sonucu, Akmehmet Gıda San. ve Tic. AŞ, Altınbaşak Un İrmik  ve Yem Sanayi ve Ticaret AŞ, Amasya Un Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Ay-Ser Bak  Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, Bafra Un Yem Gıda San. ve Tic AŞ,  Beşgöz Araboğulları Unculuk Sanayi ve Ticaret AŞ, Birsan Birlik Gıda San. ve Tic.  AŞ, Çiçek Un ve İrmik Tarım Ürünleri Gıda Nakliye Petrol Ürünleri San. ve Tic  Ltd. Şti, Çorum Hitit Un Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Dervişoğlu Un Sanayi  Nakliyat ve Ticaret AŞ, Elsa Ticaret Sanayi Turizm Nakliye ve Pazarlama Ltd. Şti,  Emiroğlu Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, Erenler Un İrmik Sanayi ve Ticaret Ltd.  Şti, Erun Erbaa Un Sanayi Tarım Ürünleri Taşımacılık Dış Ticaret AŞ, Hüseyinova  Gıda İnşaat Mühendislik Pazarlama Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti, Kozlu Gıda İmalat  Sanayi Ticaret ve Taşımacılık AŞ, Merzifon Gülbahar Untarım Ürünleri Hayvancılık  Gübre Zirai Aletler Sanayi İç-Dış Ticaret Nakliyecilik AŞ,  Misafir Mis Başak Un  Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Nihoruz Gıda San. Tic. AŞ, Pak Petrol  Ürünleri Gıda ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Saray Petrol Turizm Gıda Sanayi ve  Ticaret Ltd. Şti, Şimşekler Grup Tarım Ürünleri Taşımacılık Akaryakıt Otomotiv  İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti, Taflan Un İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Teksin  Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Tunçoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Ulusoy Un Sanayi  ve Ticaret AŞ, Unay Un San. ve Tic. AŞ, Unsan Un Sanayi ve Ticaret AŞ, Usta Un  Gıda Motorlu Araçlar Nak. Tur. San. Tic. AŞ, Ünsan Ünye Un San. ve Tic. AŞ,  Yılmaz Un ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Yüksel Un İrmik ve Bakliyat Unları  San. ve Tic. AŞ, Zafer Un Fabrikası ve Karadeniz Un Sanayicileri Derneğine ilgili  kanunu ihlal etmedikleri için idari para cezası verilmedi.
 
Öte yandan Akçaabatlılar Gıda Maddeleri Sanayi Nakliyat ve Ticaret  A.Ş, Akkarun Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Aksu Gıda İhtiyaç Maddeleri Ticaret  ve Sanayi Ltd. Şti, Alaybeyi Gıda San. ve Tic. AŞ, Aydıngüler Gıda Sanayi ve  Ticaret AŞ, Darıca Un İnşaat Hafriyat Nakliyat Turizm Madencilik Ambalajlama  Mühendislik Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Dayıoğlu Un Gıda Sanayi ve  Ticaret Ltd. Şti, Gür Un Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Hatap Değirmenleri Gıda San.  ve Tic. AŞ, Gözeli Un Yem Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Güneydoğu Un Sanayicileri  Derneği ile Özmercan Kardeşler Gıda İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin söz  konusu hükümleri ihlal etmediklerinden, idari para cezası verilmesine yer  olmadığı kararlaştırıldı.
 

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Rekabet Kurulu buğday unu para cezası
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