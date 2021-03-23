Rekabet Kurumu 30 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları!

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere 30 uzman yardımcısı alınacak. Rekabet Kurumu personel alımı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Rekabet Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Rekabet Kurumu sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte Rekabet Kurumu personel alımı başvuru şartları...

Rekabet Kurumu personel alımı ilanı yayınlandı. Rekabet Kurumu'nun Resmi Gazete 'de yayımlanan personel alımı ilanına göre, genel, hukuk ve bilişim kadrolarına uzman yardımcısı alınacak. Peki, Rekabet Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Rekabet Kurumu sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte Rekabet Kurumu personel alımı başvuru şartları...

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzman yardımcısı alınacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre alınacak personel ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

" Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

1) (15 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

2) (10 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

3) (5 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır."

REKABET KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar 29.03.2021 – 09.04.2021 tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor. Belgelerin asıl/onaylı suretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.

REKABET KURUMU UZMAN YARDIMCISI SINAVINA KATILMA KOŞULLARI

Sınava katılacak olan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları, 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Adayların sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları, görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması ve son başvuru tarihi itibariyle 2019 - 2020 Kamu Personel Seçme Sınavından

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmaları,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmaları,

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmaları gerekiyor.

REKABET KURUMU PERSONEL ALIMI SINAVI NASIL OLACAK?

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı Sınav: Sınav 24 Nisan 2021 Cumartesi günü Ankara ’da yapılacak. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecek. Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek. Sınav konuları alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşacak.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.

-İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.

-HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler).

- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.