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Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma

AA |  19 Ekim 2021 Salı - 17:31 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 17:31

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul,  çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer  yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik söz  konusu şirket hakkında soruşturma açtı.
 
Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında  soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri,  ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya  kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.
 
  
 

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