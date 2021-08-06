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Rekabet Kurulu tüketiciyi korumak adına 6 ayda 210 işlemi sonuçlandırdı

06 Ağustos 2021 Cuma - 13:16 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 13:16

Rekabet Kurulu, yılın ilk yarısında rekabet ihlalleri, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyetlerin de aralarında olduğu 210 işlemle ilgili incelemelerini sonuçlandırdı.


 AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Rekabet Kurulu, bu yılın  ocak-haziran döneminde tüketici faydasını artırmak, yatırım ortamının sağlıklı  işlemesini temin etmek için çalışmalarını sürdürdü.
 
Kurul, kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, 32 rekabet  ihlali, 140 birleşme ve devralma, 10 menfi tespit-muafiyet, 24 diğer ve 4'ü de  yargı kararları dolayısıyla olmak üzere 210 işlemi sonuçlandırdı.
 
Rekabet ihlalleri alanında 32 dosya karara bağlandı. Kurul, 14'üne ret  kararı verdi, 14'üne idari para cezası uyguladı, 4'üne ilişkin de görüş bildirdi.
 
Kurulun, niteliklerine göre mercek altına aldığı 140 birleşme ve  devralma işleminden 101'i devralma, 35'i ortak girişim oluşturma ve 4'ü birleşme  alanındaki başvurulardan oluştu. Bu kapsamda, 140 birleşme ve devralma işleminden  131'ine izin veren Kurul, 1'ini koşullu onaylarken, 8'ini de kapsam dışı ve izne  bağlı olmayan işlem şeklinde değerlendirdi.
 
Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 2 müracaatı  grup muafiyeti kapsamında değerlendirirken, başvuruculardan 7'sine bireysel  muafiyet tanınması, birine de menfi tespit belgesi verilmesini kararlaştırdı.
 
Kurul, gıda endüstrisi, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme, bilişim  teknolojileri ve platform hizmetleri, sağlık hizmetleri, tarım ve tarımsal  ürünler sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmaların da olduğu 31  soruşturmada inceleme işlemlerini sürdürüyor.
 
Bu yılın 6 aylık döneminde Kurul, banka, sermaye piyasası, finans ve  sigorta hizmetleri, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, kimya ve  madencilik, gıda endüstrisi gibi sektörlerin de aralarında olduğu 23 soruşturmayı  tamamladı.
 
Kurul, söz konusu dönemde toplam 1 milyar 456 milyon 159 bin 324 lira  idari para cezası verdi.

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Rekabet Kurulu rekabet ihlalleri birleşme ve devralma
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