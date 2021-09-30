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Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 20:26 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 20:26

Rekabet Kurulu, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş (Trendyol) hakkında pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle geçici tedbir kararı aldı.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Trendyol  hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinin ihlal edilip  edilmediğinin tespiti amacıyla ön araştırma yapılmasına karar verildi.
 
Önaraştırma sürecinde algoritmalar ve bilişim sistemlerinde yer alan  veriler üzerinde yapılan yerinde inceleme sonucunda, Trendyol'un, hem 3'üncü  taraf satıcıların satışlarına aracılık ettiği hem de TrendyolMilla, TrendyolMan  ve TrendyolKids gibi kendi markalarının satıcısı olduğu aynı platform üzerinde,  kendi ürünlerine haksız avantaj sağlayacak şekilde listeleme algoritmasına  müdahale ettiği, kendi markalarının pazarlama stratejisinin oluşturulmasında  pazaryeri faaliyetleri kapsamında elde edilen verileri kullandığı, yine  algoritmaya yapılan müdahalelerle pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında  ayrımcılık yaptığı tespit edildi.
 
Bu deliller ile birlikte, çok kategorili pazaryeri platformları  pazarında Trendyol'un, son yıllarda, başta moda olmak üzere, tüm kategorilerde  önemli pazar payı elde ettiği dikkate alındığında söz konusu uygulamaların nihai  karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini  taşıdığından geçici tedbir alınmasına karar verildi.
 
Bu kapsamda, Trendyol'un, algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan  müdahaleler de dahil, kendi ürünlerini kayırmaya, satıcılar arasında ayrımcılık  yapmaya ve pazaryeri faaliyetlerinden elde ettiği verileri kendi markaları lehine  paylaşımına ve kullanımına yönelik tüm davranışlardan kaçınması ve bu kararların  denetlenebilirliğini teminen gerekli her türlü teknik, idari ve organizasyonel  tedbirleri alması gerektiğine karar verildi.

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