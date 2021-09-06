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Rekabet Kurulu'nun 'ÖTV' soruşturmasında flaş karar

AA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 16:20 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 16:23

Rekabet Kurulu, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslere yönelik, özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı. Söz konusu kuruluşlara idari para cezası verilmesine gerek olmadığı kararına varıldı.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,  soruşturma, söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili  maddesini ihlal edip etmediğine yönelik yapıldı.
 
Bu kapsamda, Baylas Otomotiv AŞ, Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Şti,  Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Groupe PSA Otomotiv  Pazarlama AŞ, Honda Türkiye AŞ, Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. AŞ, Mais  Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ, Nissan Otomotiv AŞ, Opel Türkiye Otomotiv Ltd.  Şti, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ  hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.
 
Coca Cola'dan taahhüt alındı
 
Öte yandan, Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'nin (CCSD) nihai satış  noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek ilgili kanunu ihlal ettiği  iddiasıyla başlatılan soruşturma da sonlandırıldı.
 
Soruşturma süreci devam ederken, CCSD tarafından dosya içindeki  rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin  başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler sonucu şirket  tarafından kapsamlı bir taahhüt paketi sunuldu.
 
Rekabet Kurulunca dosya müzakere edildi. Söz konusu taahhütlerin  rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede  yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmasından hareketle, ilgili  taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar  verildi.

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