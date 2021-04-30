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Rekabet Kurulu'ndan TÜRSAB'a ceza

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 15:23 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 15:23

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TÜRSAB ve Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneğinin (HURSAD) seyahat acentelerine tahsis edilen hac kontenjanının söz konusu acenteler arasında paylaştırılmasına yönelik uygulamalarının rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.


Kurul, TÜRSAB'ın, seyahat acentelerinin serbest rekabetine açık olan  hac kayıtlarında kontenjan paylaşımı yapmak suretiyle Rekabetin Korunması  Hakkında Kanunu ihlal ettiği sonucuna vararak, Birliğe 112 bin 484,36 lira idari  para cezası verilmesine karar verdi.
 
HURSAD'ın, kontenjan paylaşımı uygulamalarına ilişkin herhangi bir  belirleyici etkisi bulunduğunun tespit edilememesi nedeniyle, Kanunu ihlal  etmediğine Kurulca hükmedildi.
 
Kurul, ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığına, hac ücretlerinin  Başkanlığın hesabına yatırılması uygulamasının ve seyahat acentelerince  Başkanlığa sunulan teminat miktarlarının değiştirilememesinin rekabet üzerindeki  olumsuz etkileri hakkında görüş gönderilmesi için Başkanlığa yetki verilmesini,  gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde  yargı yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle kararlaştırdı.
 
  
 

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