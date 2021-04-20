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Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı! Tadelle, Sarelle, Sagra...

20 Nisan 2021 Salı - 9:33 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 9:33

Rekabet Kurulu, OYAK Gıda'nın Sanset Gıda bünyesindeki markalar, üretim faaliyetleri ve fabrikasını almasını onayladı.


OYAK Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından, Sanset Gıda Turizm San  ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Tadelle, Sarelle, Gol, Sagra, Sagra Special, Gofy isimli markaların ve alt markaların, söz konusu markaların  stoklarının ve markalar için faaliyet gösteren mavi yaka ve beyaz yaka  çalışanların ve söz konusu markalar altında üretim faaliyeti yürüten ve Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş.’in Ordu ilinde yer alan fabrikasının devralınması işlemine izin verildi.
 
Rekabet Kurulunun konu ile ilgili kararı internet sitesinde yayımlandı.

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Tadelle Sarelle Sagra
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