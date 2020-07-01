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Rekabet Kurulu'ndan dev firmalara soruşturma!

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:47 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 17:31

Rekabet Kurulunca, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.


Rekabet Kurulunca, "Beşli Grup" olarak adlandırılan ve  Almanya’da yerleşik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında  soruşturma açılmasına karar verildi. 
 
Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu otomotiv  firmaları hakkında yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.
 
Yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri  11 Haziran'daki toplantısında müzakere eden Kurul, "Beşli Grup" arasındaki  güvenliğe ilişkin iş birliği kapsamında, radar hız kontrol sisteminin çalışacağı  maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp  kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili iş birliği kapsamında benzin  partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün  geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil  SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin  paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara  ilişkin bulguları ciddi ve yeterli buldu.
 
Kurul, rekabetin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin  Türkiye'de etki doğurup doğurmadığının tespitine yönelik, Audi AG, Dr. Ing. h.c.  F. Porsche AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG, Bayerische Motoren Werke AG  hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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