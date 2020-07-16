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Rekabet Kurulu e-pazaryeri platformlarına yönelik inceleme başlattı

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 11:29 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 11:31

Rekabet Kurulu, e-ticaretin Türkiye'deki hızlı yükselişinde itici güç olan çevrimiçi perakende kanalının önemli aktörleri arasında yer alan e-pazaryeri platformlarına yönelik sektör incelemesi başlattı.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda,  e-pazaryerlerinin, sahip oldukları platform ekonomisinin işleyişi ve etkileri  nedeniyle geleneksel piyasalardan ayrıştığı, benimsedikleri iş modelleri ve pazar  davranışlarıyla yeni ekonominin rekabetçi düzenini belirleyen öncü piyasa  aktörleri arasında yer aldığı ifade edildi.
 
Rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında, veri sahipliği ve ağ  etkilerine bağlı pazar güçlerinin, pazarda hem platform sahibi hem satıcı olarak  yer almalarına dayanan eş anlı rollerinin de etkisiyle "kötüye kullanma"  endişelerini beslediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
 "Bu bağlamda, e-pazaryerlerinin fiyatlama, platform hizmetleri ve  tedarik davranışları yoluyla dışlayıcı veya sömürücü uygulamalarda  bulunabilecekleri tüm dünyada gerek rekabet hukuku incelemelerinde gerekse  literatürde artan sıklıkla gündeme gelmektedir. Rekabet Kurulu önüne gelen  dosyalarda da sektörün farklı rekabet dinamiklerine sahip olduğu ve bu yönüyle  geleneksel yasal çerçevenin öngördüğünden farklı ve karmaşık bir yapı ve işleyiş  içerdiği tespiti göze çarpmaktadır. Bu çerçeve dahilinde, e-pazaryerlerinin yol  açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerinin anlaşılması ve bunlara  dayanan etkin politikaların kurgulanması, yeni ekonominin sağlıklı bir rekabetçi  düzene sahip olmasında önemli bir adım teşkil etmektedir. E-Pazaryeri  Platformları Sektör İncelemesi Rekabet Kurulu tarafından bu adıma öncülük etmek  amacıyla başlatılmıştır."
 
Açıklamada, azami katılım ve veri derinliğinin sağlanması bakımından  sektör incelemesinde e-pazaryerlerinin yanı sıra bu platformlar üzerinden  alışveriş yapan tüketiciler ve satış yapan tedarikçilerle bunları temsil eden  teşebbüs birliklerinin bilgilerine başvurulmasının hedeflendiği bildirildi.
 
Söz konusu verilerle sektörün rekabetçilik odağında kapsamlı bir  fotoğrafının ortaya konulması ve bu fotoğraf temelinde etkin ve rekabetçi  işleyişi teminen rekabet hukuku ve düzenleme ayaklarında atılması gereken  adımların belirlenmesi de incelemenin açıklamada altı çizilen amaçları arasında  yer aldı.
 
  
 

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