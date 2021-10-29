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Rekabet Kurulu’dan marketlere büyük ceza! Migros ceza aldı mı? İşte zincir markete verilen para cezası!

29 Ekim 2021 Cuma - 11:40 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 11:40

Rekabet Kurulu, 6 markete ceza uyguladı! Zincir marketlere, yaklaşık 2,7 milyar lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Pek çok kişi de Migros’un ceza alıp almadığını sorguluyor. Peki, Migros ceza aldı mı? Migros ne kadar ceza aldı? Migros’da ne kadar para cezası kesildi? İşte detaylar…


Rekabet Kurumu’ndan market kararı! Zicir marketler tek tek tespit edildi. Fiyat yükselten marketler incelendi ve milyonlarca ceza kesildi. Marketlerin fiyatlama davranışlarının incelendiği soruşturmada 6 zincir markete ceza yağdı! Peki, Migros ceza aldı mı? Migros ne kadar ceza aldı? Migros’da ne kadar para cezası kesildi? İşte detaylar…

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre,  yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri  ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda  bulunan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının  incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

MİGROS NE KADAR CEZA ALDI? 

Dosyanın 28 Ekim'de Rekabet Kurulunca müzakere edilmesi sonucunda BİM  Birleşik Mağazalar AŞ'ye 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA Carrefour  Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'ye 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros Ticaret  AŞ'ye 517 milyon 672 bin 762,75 lira idari para cezası uygulanmasına karar  verildi.

Savola Gıda ve San. Tic. AŞ'ye 22 milyon 210 bin 998,63 lira ve ayrıca   "perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını  belirlemek suretiyle" ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle de 11 milyon 105  bin 499,32 lira para cezası kesildi.

ŞOK Marketler Ticaret AŞ'ye 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve Yeni  Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası  verilmesi kararlaştırıldı.

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK  Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) verilen idari para cezalarının toplam  tutarı, 2 milyar 682 milyon 539 bin 593,7 lira oldu.

CEZA ALMAYAN MARKETLER

Kurul, Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri AŞ, Banvit Bandırma Vitaminli  Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı AŞ, Colgate-Palmolive Temizlik Ürünleri AŞ, Çağrı  Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Dalan Kimya AŞ, Dentavit  Sağlık Ürünleri, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri AŞ, Evpaş Evyap AŞ, Gratis İç ve Dış  Ticaret AŞ, Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Şirketi, Karizma Beşler Et Gıda  Sanayi ve Ticaret AŞ, Katmer Un İrmik AŞ, Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi AŞ,  Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Şirketi, Nestle Türkiye Gıda  Sanayi AŞ ile Nivea Beiersdorf Kozmetik AŞ, Procter&Gamble Tüketim Malları Sanayi  AŞ, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret  AŞ, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri  Şirketi, Yunus Market İşletmeleri Ticaret AŞ, Gıda Perakendecileri Derneğine ise  idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı yönünde karar aldı.

Kararın, yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi  daha sonra tebliğ edilecek.

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