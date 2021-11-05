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Rekabet Kurulu 2 teşebbüse soruşturma açtı

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 18:58 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 18:58

Rekabet Kurulunca iki teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,  EssilorLuxottica S.A'nın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini  zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının Rekabetin Korunması  Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara  bağlandı.
 
Kurul, ön araştırma sonucu elde edilen bulguları ciddi ve yeterli  bularak EssilorLuxottica S.A hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
 
Öte yandan, Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında yürütülen önaraştırma  Kurulca karara bağlandı.
 
Rekabet Kurulu, önaraştırma sonucunda bulguları ciddi ve yeterli  bularak, Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
 

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