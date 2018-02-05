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Rejim uçakları vurdu: Onlarca ölü!

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 16:26 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 17:17

Reuters haber ajansı, Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ablukada tuttuğu Doğu  Guta'ya yaptığı hava saldırılarında 30 sivilin ölümüne, 170 sivilin yaralanmasına  neden oldu. 
 
Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgilere göre rejim güçleri, Doğu  Guta'ya hava saldırısı düzenledi.
 
Saldırılarda, Doğu Guta'nın Beyt  Sava beldesinde 10, Hazza beldesinde  6, Zemalka beldesinde 4, Hamuriye beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti.
 
Arbin ilçesindeki bir pazar yerini hedef alan rejim, burada da 9  sivilin ölümüne yol açtı.
 
Saldırılarda 170 sivil de yaralandı.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin  sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan  edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yılın nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre  kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı  verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
 
  
 
  
 
 
 

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