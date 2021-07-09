Reina saldırganı davasında flaş gelişme

Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Reina'ya terör saldırısı yaptığı gerekçesiyle sanık Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Reina Davası'nda yerel mahkemenin verdiği kararı dosya üzerinden inceledi. Daire, yerel mahkemenin kararlarını usul ve yasaya uygun bularak aralarında Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 47 sanığın cezasını onadı.

NE YAŞANDI?

Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya 2017 senesinin yılbaşı gecesinde düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi yaralandı. Davanın bir numaralı şüphelisi olarak gösterilen Abdulkadir Masharipov'un (36) da aralarında bulunduğu 59 sanığın yargılandığı dava 7 Eylül 2020 tarihinde karara bağlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", aralarında Şehit Polis Memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu "39 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Masharipov'a "79 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 1368 yıl hapis cezası ve "Vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma" suçundan 375 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca heyet, Masharipov'un suçun işlenmesinden sonraki ve yargılama safhasındaki davranışları işlediği suçlara verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisini düşünmemesi, mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışlarda bulunması sebebiyle cezada indirim uygulanmamasına karar verdi. Heyet, saldırının planlayıcılarından olduğu iddia edilen İlyas Mamaşaripov'ın "Anayasayı ihlal etmeye yardım etme", "39 kişiyi tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "79 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından toplamda 1432 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca heyet, Abdulkadir Masharipov'ın resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva, saldırının eylem talimatını verdiği iddia edilen "Ebu Cihad" kod adlı Yasser Mohammed Salem Radown'un da aralarında bulunduğu 46 sanığa "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6'şar yıl 3'er aydan 12'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca 11 sanığın tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verirken 1 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar verdi.