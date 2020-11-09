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Regaip Kandili ne zaman? 2021 Diyanet dini günler takvimi!

09 Kasım 2020 Pazartesi - 18:17 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 18:17

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Diyanet İşleri Bakanlığı 2021 dini günler takvimi!


İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? 2021 Diyanet dini günler takvimi!
 
 
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? 
 
Regaip Kandili 2021 yılı şubat ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 dini günler takvimine göre, 18 Şubat Perşembe Günü Regaip Kandili olarak idrak edilecek.  
 
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ
 
Arapça kökenli "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığının "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. 
 
Regaip Kandili iki önemli işin başlangıcıdır. Birincisi, her yıl Osmanlı padişahlarının kendileri adına haccetmek üzere Hicaz’a gönderdikleri Surre Alayları bugün yola çıkardı. Padişahların İstanbul’dan Mekke ve Medine'ye, oranın ileri gelenleri ile yoksullarına dağıtılmak üzere gönderdikleri para, altın ve hediyeler, bu alay vasıtasıyla Hicaz’a ulaşırdı. Surre Alayı, içlerinde ulema, meşayih ve devlet ricalinden insanların bulunduğu surre emiri yönetimindeki bir topluluktu. İkincisi ise Regaip’te başlanan bir başka gelenek olan bazı dergahlardaki erbaindi. Recebin ilk perşembesi dervişan dualarla erbain ve çile için tekbirlenir, şaban ayının yarısı sayılan Berat Kandili'nde çilelerini tamamlarlardı.
 
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
 
Regaip Kandili gecesi recep ile başlayan ve şaban ile devam eden üç aylar yürüyüşünün, ramazana uzanan ayak sesleridir. Regaip Kandili bütün Müslümanlara ramazan için sinyaller vererek, kalp atışlarının yavaş yavaş ramazan merkezli atmasına ortam hazırlamaktadır. Üç aylar ramazanın müjdeleyicisidir.
 
İbn Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmiyor. 
 
Rağbet ve arzu edilen güzel günlere bir başlangıç olarak müminler Regaip Kandili gecesinde ibadetlere yönelir, istiğfar, dua ve zikir eder. Kur'an-ı Kerim okuyarak bir başlangıç yapar. Regaip Kandili, Ramazan öncesi, müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri için bir hazırlıktır. Üç ayların Müslümanların geçmişle muhasebe yapıp ibadete yoğunlaşarak günahlardan temizlenip arınacağı, aralarında sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın hazzını yaşayacağı önemli bir zaman dilimidir. 
 
Müminler, diğer aylara göre bu aylarda namazlarına daha fazla dikkat etmekte, nafile, kefaret ve kaza şeklinde oruç tutmaya özen göstermekte, zikirlerini fazlalaştırmakta, dualarını çoğaltmakta, Kur’an tilavetini artırmakta, tövbelerini tazeleyerek nefis muhasebesi yaparlar. 
 
Gündemi işgale uğramış gönüller için üç aylar, toparlanma ve gerçek kulluk gündemine dönme mevsimidir. Fert, aile, toplum ve millet hayatının düzelmesinde ve cemiyette güven, barış ve huzurun temininde üç ayların tesiri oldukça önemlidir. Cahiliye devrinde bile recep ayında kılıçlar kınına sokulur, kanlı ihtiraslara sükunet örtüsü çekilirdi. Üç ayların gelişi, yeniden derin bir tefekkür, esaslı bir murakabe ve kapsamlı bir nefis muhasebesi için mühim bir fırsattır. Üç ayların başlamasıyla birlikte Müslümanlar dünya meşgalelerinin gönüllerini kirletmiş olması ihtimaline binaen yeniden Allah’a yönelişe koyulurlar.
 
DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 
 
Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi 
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar  
Berat Kandili: 27 Mart 2021 Pazar
Ramazan başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı 
Kadir Gecesi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi
 
Ramazan Arefe günü: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün): 13 Mayıs 2021 Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün): 14  Mayıs 2021 Cuma
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün): 15 Mayıs 2021 Cumartesi 
 
Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
 
KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 20 Temmuz 2021 Salı 
KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 21 Temmuz 2021 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 22 Yemmuz 2021 Perşembe
KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 23 Temmuz 2021 Cuma
 

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