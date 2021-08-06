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Refüjü aşan otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

AA |  06 Ağustos 2021 Cuma - 22:01 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 22:01

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Bursa'dan Balıkesir istikametine giden Celal Ak idaresindeki otomobil, Bursa-Balıkesir yolu Uluabat Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp yolun karşısına geçti. Otomobil, karşı istikamette seyir halindeki Gökhan P'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.
 
Kazada sürücü Celal Ak ile araçta bulunan Halil Osman Ak, İbrahim Ak ve Medine Ak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
 
Sürücü Celal Ak'ın müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Bursa Karacabey otomobil
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