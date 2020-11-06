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Refüje çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

DHA |  06 Kasım 2020 Cuma - 16:05 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 16:05

Samsun’da kontrolden çıkıp refüje çarpan motosikletteki sürücü Mert Kaplan (20) ile arkasındaki Sümeyye Akyürek (18) hayatını kaybetti.


Motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Mert Kaplan ve Sümeyye Akyürek yaşamını yitirdi.
 
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde meydana geldi. Mert Kaplan yönetimindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı.
 
Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü Mert Kaplan yaralanırken, arkasındaki Sümeyye Akyürek ise yaşamını yitirdi.
 
Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kaplan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 

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Samsun Mert Kaplan Sümeyye Akyürek
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