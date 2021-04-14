Reflü hastalarına ramazan uyarısı

Ramazanda uzun süreli açlık ve özellikle akşam yemeğine aşırı yüklenme, reflüyü tetikleyebiliyor ya da var olan şikayetlerde artışa yol açabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur Şimşek reflü hastalarına önerilerde bulundu.

Ramazan’da iftar ve sahur zamanı yemeğe aşırı yüklenme ve yanlış beslenme sonucu mide rahatsızlıkları oluşabilir. Uzun süren açlığı takiben fazla miktarda ve hazmı güç besinlerin hızlı bir biçimde tüketilmesi sonucu, mide boşalma zamanı uzar ve midenin sindirim için ürettiği asit miktarında artış meydana gelir. Günü yoğun bir çalışma temposu içerisinde ve oruçlu geçiren ve bu şekilde yanlış beslenenlerde yemek sonrası uyku ihtiyacı da kaçınılmaz olur ve yemek yer yemez uzanmak ihtiyacı hissederler. Bütün bunların sonucunda ise reflü ortaya çıkması veya var olan hastalığın şiddetlenmesi kaçınılmazdır!

REFLÜSÜ OLANLAR NE YAPMALI?

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur Şimşek reflü hastalarına önerilerde bulundu.

- Günlük kalori ihtiyacının çok üzerinde beslenilmemelidir. İftar ve sahur arasında ek öğünler alınmalı, tek öğünde aşırı yemekten kaçınılmalıdır.

- İftar su veya çorba gibi sıvı besinlerle açılmalıdır. Bunları bitirdikten sonra 15-20 dakika beklenerek diğer besinlere geçilmelidir.

- Yemekler iyi çiğnenerek öğütülmeli ve hızlı yemekten kaçınılmalıdır. Çiğneme tükrük ve mukus salgılanmasını sağlayarak yemek borusu ve midenin iç yüzünü döşeyen örtüyü mide asidine karşı korumaktadır.

- İftar veya sahurda yemeği takiben hemen yatılmamalı, 2-3 saat beklenmelidir.

- Reflüyü artıran veya kolaylaştıran besinlerden (Yağlı yiyecekler, kızartmalar, acılı-baharatlı yemekler, aşırı kahve ve demli çay, gazlı içecekler, sigara, alkol vb) kaçınılmalıdır.

- Reflü hastalığı için doktorunuzun önerdiği mide asit salgılanmasını azaltan ilaçlar iftar ve sahurda alınmalıdır.

RAMAZANDA KİLO ALMAMAK İÇİN NE YAPMALI?