21 Şubat 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
11°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.433 0.00 EURO 4,6710 -0.34
USD 3,7880 -0.26 ALTIN 161,910 -0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açılacak

AA |  20 Şubat 2018 Salı - 22:09 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 22:09

İsrail ambargosu altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın çarşamba gününden itibaren 4 gün çift yönlü açılacağı bildirildi.


Kahire'deki Filistin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada,  Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı yarından itibaren 4 gün süreyle açacağı  belirtildi.
 
Mısır yönetiminden kapının açılacağına dair henüz bir açıklama  yapılmadı.
 
Mısır tarafında yaklaşık 10 gündür mahsur kalan 69 kişinin geçişi için  dün kapı kısa süreliğine açılmıştı.
 
Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın  kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan  ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının  ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt  Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi,  Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim  ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.
 
Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah  sınır kapısını neredeyse tamamen kapalı tutuyor.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.