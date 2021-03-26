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Reel Kesim Güven Endeksi martta yükseldi

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 10:27 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 10:27

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), martta bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 110,8'e yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin  İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.
 
 Buna göre, RKGE martta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 110,8  seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim  güven endeksi (RKGE-MA) ise 1,5 puan artışla 110,2'ye çıktı.
 
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş  miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut  mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler  endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişata  ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
 
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış  bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya kıyasla zayıfladı. İç piyasa sipariş  miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyesinde  gerçekleşirken, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan  seyir azalış bildirenler lehine döndü.
 
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıflarken, mevcut mamul mal  stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki  değerlendirmeler ise bir önceki aya göre güçlendi.
 
ÜFE beklentisi yüzde 17,5'e yükseldi
 
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat  sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış  bekleyenler lehine olan seyir ve gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki  aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de  güçlendi.
 
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler  lehine olan seyir de güçlenirken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler  lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış  yönlü beklentiler güçlendi.
 
Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat  Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 17,5  seviyesinde gerçekleşti.
 
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,1'e, daha kötümser  olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 13'e yükselirken, aynı kaldığını  belirtenlerin oranı yüzde 71,9'a geriledi.

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Reel Kesim Güven Endeksi RKGE mart
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