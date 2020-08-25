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Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta yükseldi

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 11:31 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 11:31

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ağustosta bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 106,2'ye yükseldi.


Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta yükseldi.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına  ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi  açıklandı.   Buna göre, RKGE, ağustosta bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 106,2  seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmıs? reel kesim  gu?ven endeksi (RKGE-MA) ise 5,8 puan yükselerek 105,2'ye ulaştı.  Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş  miktarı, yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve  gelecek üç aydaki toplam  istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken,  genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş  miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi. Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa  sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine  döndü. İhracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan  seyir ise zayıfladı.
 
   ÜFE beklentisi yüzde 12'ye yükseldi
 
  
 Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal  stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki  değerlendirmeler ise güçlendi.  Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler  lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü  beklentiler güçlenirken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında  azalış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.  Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler  lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine  olan seyir ise güçlendi. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü  beklentiler güçlenerek devam etti.  Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir  önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşti.
 İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,8'e gerilerken,  aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,1'e, daha kötümser olduğunu  belirtenlerin oranı ise yüzde 15,1'e yükseldi. 
 
  
 
 

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