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Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı

AA |  25 Ekim 2021 Pazartesi - 10:23 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 10:23

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak 109,6'ya geriledi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin  İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.
 
Buna göre, RKGE ekimde bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak 109,6  seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim  güven endeksi (RKGE-MA) ise e 2,0 puan azalarak 111,3'e geriledi.
 
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve son üç aydaki toplam sipariş  miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç  aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki  toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut toplam  sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
 
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş  miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir  önceki aya göre güçlendi.
 
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim  normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre  güçlendi.
 
  
 
 
 

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